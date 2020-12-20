Şehit Astsubay Esma Çevik Parkı için 10 bin imza





"İMZA SAYISI HEDEF RAKAM OLAN 10 BİNE ULAŞMIŞ OLDU"

İmza kampanyasına 10 bin kişinin destek verdiğini belirten AK Parti Konyaaltı İlçe Başkanı Tayfun Bayar, "3 gün içinde şehrin 4 farklı noktasında kurulan standlarda toplanan imza sayısı 8 bini aştı, internet üzerinden Change.org sitesindeki kampanyaya ise 2 bin kişi imza attı. Böylece imza sayısı hedef rakam olan 10 bine ulaşmış oldu. Toplanan imzaları önce İl Başkanımız İbrahim Ethem Taş'a teslim ettik. Ardından Konyaaltı Kaymakamlığı'na da teslim edeceğiz. Kampanyamıza imzalarıyla destek veren Antalyalı hemşehrilerimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.