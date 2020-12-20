Senarist, arkadaşının evinde ölü bulundu

İstanbul Şişli'de senarist ve yapımcı Alper Alpözgen, arkadaşının evinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre Alper Alpözgen (42), önceki gece Merkez Mahallesi İskenderoğlu Sokak'taki arkadaşının evine gitti. Alpözgen, kendisini iyi hissetmediğini söyleyerek uyumak için misafir odasına geçti. Dün saat 16.00 sıralarında arkadaşı, uyandırmak amacıyla odaya girdiğinde Alper Alpözgen'i hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine Alpözgen'in arkadaşı durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Alpözgen'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Savcının incelemesinin ardından Alpözgen'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.