Şiddet gören kadın utanıp polise gitmiyor

İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik Stratejileri Dairesi Başkanlığı'nca "Aile İçi Şiddet ve Kadın Cinayetlerinin Önlenmesinde Kolluğun Önemi ve Rolü" raporundaki verilere göre, 2020'nin ilk altı ayında yaşanan aile içi şiddet, kadına yönelik şiddeti artıran nedenler ve bu yönde atılan adımlar değerlendirildi. Rapora göre sonuçlar şöyle:Türkiye'de 1 Ocak-1 Temmuz 2020'de 117 bin 192 aile içi ve kadına yönelik şiddet olayı meydana geldi. Olaylarda mağdur olan kişi sayısı 126 bin 880. Kadınların mağdur edildiği suç türleri arasında kasten yaralama, tehdit, hakaret, kötü muamele ve aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali ön sıralarda yer aldı.Türkiye'de 6284 sayılı "Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun" kapsamında, bu yılın ilk 6 ayında 115 kadın cinayete kurban gitti. Geçen yılın aynı döneminde ise 173 kadın hayatını kaybetti. Son iki yılın ilk 6 ayı kıyaslandığında, kadın cinayetlerinde yüzde 34 azalma olduğu anlaşıldı. Bu yılın ilk 6 ayında işlenen kadın cinayetlerinin illere göre dağılımında, İstanbul (21), Ankara (9), İzmir (7), Manisa (6) ve Bursa (5) ilk sıralarda yer aldı.Öldürülen kadınların yüzde 29'unun 36-45, yüzde 24'ünün 26-35, yüzde 23'ünün 46 ve üzeri, yüzde 19'unun 18-25 ve yüzde 5'inin 0-17 yaşları arasında olduğu belirlendi. Kadınların yüzde 66'sının evde öldürülmesi, kadınların can güvenliğini korumayı zorlaştıran bir durum olarak ortaya çıktı.Çoğunlukla 26 yaşından büyük, evli ve çocuklu olduğu belirtilen cinayet kurbanı kadınların yüzde 90'ının devlete başvuru mekanizmalarından yeterince haberdar olmadığı, toplumsal baskı, utanma, erteleme ve bir şans daha vermek gibi nedenlerle "koruyucu" ya da "önleyici" tedbir kararı aldırmadığı anlaşıldı.115 kadın cinayetinin tamamının şüphelisi kolluk kuvvetlerince yakalandı. Şüphelilerin yüzde 40'ının eş, yüzde 23'ünün aile üyesi, yüzde 22'sinin sevgili, yüzde 8'inin boşandığı eş, yüzde 3'ünün akraba, yüzde 2'sinin ısrarlı takipçi ve yüzde 2'sinin sevgilisinin eşi olduğu belirlendi. Cinayet zanlılarından yüzde 25'inin işçi, yüzde 25'inin işsiz, yüzde 19'unun serbest meslek sahibi, yüzde 7'sinin emekli, yüzde 4'ünün şoför ve yüzde 4'ünün özel güvenlik görevlisi, diğerlerinin ise çeşitli meslek gruplarından olduğu belirlendi.CİNAYETLERİN yüzde 63'ünün tasarlanarak, yüzde 37'sinin ise ani gelişerek işlendiği tespit edildi. Cinayetlerin nedenleri arasında, yüzde 26 ile ani gelişen tartışma, yüzde 23 ile kıskançlık, yüzde 13 ile boşanmayı kabullenememek, yüzde 8 ile aldatıldığını düşünmek ve yüzde 4 ile psikolojik sorunlar öne çıktı.Şiddete uğrayan kadınların yüzde 37'sinin ev hanımı, yüzde 11'inin işçi, yüzde 5'inin işsiz, yüzde 4'ünün öğrenci, yüzde 2'sinin çiçekçi, yüzde 2'sinin kuaför, yüzde 1'inin polis, yüzde 1'inin doktor olduğu belirlenirken yüzde 37'sinin mesleği tespit edilemedi.