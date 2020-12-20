Siirt Belediyesi ekipleri şarkı söyleyerek temizlik yaptı

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde cadde, sokak ve kaldırımları köpüklü suyla yıkadı. Çalışmalara kentin en işlek Hükümet caddesinden başlandı.

Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler cadde ve sokakları şarkı söyleyerek yıkadı. Vatandaşlar balkona çıkarak ekipleri alkışlayarak telefonlarından görüntü çekti.

Siirt Valisi Belediye Başkan V. Osman Hacıbektaşoğlu, "Belediyemizin tüm ekipleri 7 gün 24 saat sahada çalışıyorlar. Temizlik İşleri Müdürlüğü'müze bağlı bütün ekiplerimiz kısıtlamayı fırsat bilerek özellikle ana cadde, meydan ve kalabalık caddeleri süpürüyor ve yıkıyorlar. Ekiplerimiz işlerini her zaman çok severek yapıyorlar. Bugün de arkadaşlarımız işlerini düğüne ve eğlenceye dönüştürdü. Onlara çok teşekkür ediyoruz, minnettarız. Salgından dolayı sahada çalışan tüm ekiplerimize caddelerde ve kamu kurumlarında hijyenin sağlanması için çok önemli çalışmalar yaptılar. Bütün arkadaşlarımızı tebrik ediyorum." dedi.

Temizlik İşleri Müdürü Fırat Toprak, "Cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından, toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini ilimizde uyguluyoruz." dedi.