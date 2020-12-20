Şırnak Belediyesi cadde ve sokakları köpüklü su ile yıkadı

Şırnak Belediyesi, Covid 19'un sebep olduğu 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması boyunca vatandaşların ağlığı için ana cadde ve sokakları köşe bucak temizledi. 3 adet itfaiye, 2 Süpürme Aracı ve 40 personel ile daha sağlıklı ve temiz olması amacıyla sokakları, kaldırımları ve ana arterleri temizlemek için işe koyuldu. Tüm cadde, sokak, kaldırım ve camilerin avluları deterjanlı suyla yıkandı. İki günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ortaya çıkardığı sokakların insansız olmasından dolayı rahat bir şekilde geniş ve ince detay çalışa bilen temizlik çalışanları bir saniye olsun durmayarak, çalışmalarını titizlikle sürdürdü.

Şehir merkezinde devam eden temizlik çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdür Vekili Nurettin Basan, "Tüm dünyaya musallat olan Koronavirüsü ile mücadele kapsamında vatandaşlarımızın sağlığı için Şırnak Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak 40 personelle şehrimizin tüm ana cadde, sokak, kaldırım ve camilerin çevresinde köpüklü suyla temizlik ve yıkama çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz" dedi.