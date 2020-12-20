Sokağa çıkma kısıtlamasında can dostlar unutulmadı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, zorlu günlerde sokakta yaşayan ve can dostlarımız olarak bize emanet olana sokak hayvanları için Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince önceden belirlenen yerlere mama bıraktıklarını söyledi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, "Belediye tarafından yalnız bırakmadığımız dostlarımızın aşılama, tedavi ve sağlık taramalarını da ihmal etmiyoruz" ifadelerini kullandı.

DÜNDAR: "HAYVAN SEVGİSİ VİCDANİ SORUMLULUKTUR"

Hakkari'nin AK Partili Çukurca İlçe Belediye Başkanı Ensar Dündar da, Çukurca'da havaların soğumasıyla beraber yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanları için belediye olarak ekiplerin harekete geçtiğini söyledi. Belediye görevlilerinin hazırlanan yiyecekleri hayvanların yaşam alanlarına bırakıldığını belirten Dündar, "Hayvan sevgisi dinimizin gereği, vicdani bir sorumluluktur. Yıl boyunca belediyemiz sınırları içerisinde bulunan yaşam alanlarında sokaktaki dostlarımıza karşı bu görevimizi ifa edeceğiz" dedi.