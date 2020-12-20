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Kısıtlamada kıraathanede yakalandılar! 75 bin lira ceza yediler

Polisleri, sokağa çıkma yasağına rağmen bir kıraathanede toplanan ve maske ile sosyal mesafe kurallarına uymadıkları saptanan 24 kişiye toplamda 75 bin 600 lira idari para cezası kesti. O anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:18 ABONE OL
Kısıtlamada kıraathanede yakalandılar! 75 bin lira ceza yediler

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri, geçtiğimiz Cumartesi gecesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde bulunan ve kıraathane olarak işletilen bir iş yerinde kumar oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Saat 21.50 sıralarında adrese giden polisler, adreste kumar oynanmadığını ancak içeride bulunan kişilerin Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında getirilen maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarını saptadı. O anlar polis kameralarına yansıdı. Adreste bulunan 24 kişiye "1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet" gerekçesiyle toplamda 75 bin 600 lira idari para cezası kesildi. Adres ise Esenyurt İlçe Zabıta Müdürlüğü Ekipleri tarafından mühürlenerek faaliyetlerine son verildi.

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Kısıtlamada kıraathanede yakalandılar! 75 bin lira ceza yediler
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