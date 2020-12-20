Son dakika: Balkona asılı halde ölü bulundu!

Edirne'nin Uzunköprü ilçesi Atatürk Mahallesi Kırkavak Yolu üzerinde bulunan Uzunköprü Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma TOKİ evlerinde oturan Sebahat ve Salih Erguvan çifti, site önünde besledikleri köpeklerden birini evlerine aldı. Balkona köpeği bağlayan aile, sabah uyandıklarında köpeğin balkonda asılı halde can verdiğini gördü. Olayın ardından bölgeye polis, Uzunköprü Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ve Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri geldi. Belediye ekipleri köpeği teslim alırken, Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ise incelemede bulunarak olayla ilgili bilgi aldı.