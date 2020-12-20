Son dakika: Edirne'de yürek yakan olay! Bu halde bulundu

'ÇOCUĞUM ACIDI EVE ALDIK'



Polis ekipleri ise bölgede inceleme yaparak aile üyelerini ifadelerini almak üzere emniyete götürdü. Köpeği evlerine alan Sebahat Erguvan, "Akşamüstü çocuğum acıdığı için eve almıştık, sahiplenmek için. Sokakta yalnızdı ve sahipsizdi. Sonra balkona bağladık. Sabah kalktığımızda köpeği ölü bulduk. Balkondan aşağı atlamaya çalışmış. Çok üzgünüz" dedi.