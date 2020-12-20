SON DAKİKA - Erzurum’da deprem! Bingöl, Erzincan ve Bayburt’ta da hissedildi! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi BURADA...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD)'ın sürekli olarak güncellediği ve kamuoyuna duyurdu son depremler listesine göre Erzurum Çat'ta saat 01.15'de 3.1 şiddetinde bir son dakika depremi meydana geldi. Yerin 1.2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem Bingöl, Erzincan ve Bayburt illerimizde de hissedildi. Sarsıntıların ardından çevre il ve ilçelerde yaşayan vatandaşlar da panik yaşadı. AFAD son depremler listesi verilerine göre ise depremin merkez üssü Bingöl Yedisu ve şiddeti 3.2 olarak açıklandı.

SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: ERZURUM'DA 3.1 ŞİDDETİNDE DEPREM!

Erzurum ve Bingöl'de etkili olan son dakika haberine ilişkin detaylar şöyle;