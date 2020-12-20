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Son dakika haberi: 'deki feci kazada acı tesadüf! Yıllar önce aynı yerde babasını kaybetmiş...

’nin Develi ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı. Son dakika haberine göre feci kazada ortaya çıkan bir detay yürekleri dağladı. Yaşamını yitiren Şükrü Sümengen'in yıllar önce kazanın yaşandığı yerde trafik kazasından babasını kaybettiği öğrenildi.

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 20.12.2020 16:53 Son Güncelleme: 20.12.2020 17:09 ABONE OL
Son dakika haberi: Kayseri'deki feci kazada acı tesadüf! Yıllar önce aynı yerde babasını kaybetmiş...

Sürücü ismi öğrenilemeyen 38 TF 502 plakalı TIR ile Şükrü Sümengen (33) yönetimindeki 06 BD 7115 otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil şarampole devrilirken olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Şükrü Sümengen kazada hayatını kaybederken 3 yaşındaki oğlu İsmail Hakkı Sümengen de yaralandı.

KAHREDEN TESADÜF

Küçük çocuk ambulansla Develi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, hayatını kaybeden Şükrü Sümengen'nin cansız bedeni de adli tıp morguna kaldırıldı. Şükrü Sümegen'in kazanın meydana geldiği yerde babasını trafik kazasında kaybettiği öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Son dakika haberi: Kayseri'deki feci kazada acı tesadüf! Yıllar önce aynı yerde babasını kaybetmiş...
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