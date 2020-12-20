Son dakika haberi: Muğla güne deprem ile uyandı! Peş peşe iki deprem korkuttu! (AFAD ve Kandilli son depremler listesi)

Son dakika haberler… AFAD tarafından gelen verilerde; merkez üssünün Muğla Ula ilçesi olduğu ifade edilen iki deprem meydana geldi. Aralarında yalnızca iki dakika olan depremlerin büyüklükleri ise saat 06.14'te 3.9 ardından 06.16'da ise 3.8 olarak açıklandı. Sarsıntının şiddeti çevre ilçelerde de hissedildi…

SON DAKİKA! MUĞLA PEŞ PEŞE DEPREMLERLE SARSILDI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Muğla depreminin şiddetini sırasıyla 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu. Yaşanan sarsıntılar bölge halkında tedirginliğe neden olurken vatandaşlar 20 Aralık son depremler listesi ile anlık sarsıntıların takibini yapmaya başladı…