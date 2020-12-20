Son dakika haberi: Muğla güne deprem ile uyandı! Peş peşe iki deprem korkuttu! (AFAD ve Kandilli son depremler listesi)

Son dakika haberler… AFAD tarafından gelen verilerde; merkez üssünün Muğla Ula ilçesi olduğu ifade edilen iki deprem meydana geldi. Aralarında yalnızca iki dakika olan depremlerin büyüklükleri ise saat 06.14'te 3.9 ardından 06.16'da ise 3.8 olarak açıklandı. Sarsıntının şiddeti çevre ilçelerde de hissedildi…
SON DAKİKA! MUĞLA PEŞ PEŞE DEPREMLERLE SARSILDI
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Muğla depreminin şiddetini sırasıyla 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu. Yaşanan sarsıntılar bölge halkında tedirginliğe neden olurken vatandaşlar 20 Aralık son depremler listesi ile anlık sarsıntıların takibini yapmaya başladı…
KORKUTAN DEPREM!
MUĞLA'nın Ula ilçesinde 3.9 ve 3.8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesinde saat 06.14'te 3.9 ardından 06.16'da ise 3.8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Her iki deprem, Ula ve çevre ilçelerde hissedilirken, ilk belirlemelere göre, herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadı.
Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremlerin büyüklüklerini, 3.9 ve 3.4 olarak duyurdu. Merkez üssü Arıcılar olarak tespit edilen depremlerin derinliği yaklaşık 8 kilometre olarak hesaplandı.