Son dakika haberi: Sır ölüm! 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü odasında ölü bulundu...

Küçükçekmece'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri kız çocuğunun yaşadığı evde detaylı olay yeri çalışması yaparken, ailesi sinir krizi geçirdi. Kız çocuğunun cansız bedeni incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgül Sokak'ta 3 katlı bir binanın birinci katında oturan Y. I. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi biten Y.I. ailesi tarafından eve getirildi.