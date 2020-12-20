Son dakika haberler: Van güne depremle uyandı! Başkale'de 4.4 büyüklüğünde korkutan deprem! İşte son depremler

YERİN 13 KİLOMETRE ALTINDA GERÇEKLEŞTİ



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Van'ın Başkale ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 13 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Başkale ve çevre ilçelerde hissedildi.



DEPREMİN DERİNLİĞİ 12.95 KİLOMETRE

Depremin 12,95 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Osman Uçar, yaptığı açıklamada, depremin çevre Hakkari ve ilçelerinde de hissedildiğini söyledi.



HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

Depremden etkilenen mahalle muhtarlıkları ve ilçe jandarma komutanlıkları ile telefonla irtibat kurduklarını belirten Uçar, yapılan görüşmeler sonucu herhangi bir olumsuzluk olmadığı bilgisi aldıklarını, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

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