SON DAKİKA | Gaziantep'ten acı haber geldi! Koronavirüs yoğun bakım servisindeki patlama sonucunda 9 kişi hayatını kaybetti!

Etkilenen hastalarımıza ve personelimize geçmiş olsun. Üzüntümüz büyüktür. Müessir olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülen adli ve diğer kurumlarımızın idari soruşturmalarına her türlü desteği sunuyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

AİLE, ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Gaziantep'te bir hastanede oksijen cihazından kaynaklanan yangına ilişkin müfettiş görevlendirdi.