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SON DAKİKA! Polise yakalanan kadın: Kendime lanet okuyorum

Koronavirüsle mücadele amacıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında kuralları ihlal eden bazı vatandaşlarla polis arasında diyaloglar yaşanıyor. Yakalananlardan her bir çeşitli bahaneler sunup tepki gösteriyor. Son dakika haberine göre Avcılar'da kısıtlamayı ihlal eden bir kadın para cezası kesilince "Lanek olsun. Kendime lanet okuyorum" diyerek otomobiline bindi.

DHA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 14:18 Son Güncelleme: 20.12.2020 14:34 ABONE OL
SON DAKİKA! Polise yakalanan kadın: Kendime lanet okuyorum

Avcılar'daki D-100 Karayolu yan yolunda denetim yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekipleri durdurdukları araçlarda bulunanların izin belgelerini inceledi. Durdurulan hafif ticari araçtaki 3 kişinin üzerinde hiçbir belge bulunmadığı belirlendi.

Zeytinburnu'ndaki iki yakınını Esenyurt'taki evline götürmek istediğini belirten genç, "Saat 17.00'ye kadar sokağa çıkma iznimiz yok mu?" diye sordu. 3 kişiye,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilebilmesi için tutanak hazırlandı.

KENDİSİNE LANET ETTİ

Avcılar'daki Cumhuriyet Caddesi'nde oluşturulan denetim noktasında durdurulan bir otomobildeki iki kişinin de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği belirlendi. Biri kadın iki kişiye de yine Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesilebilmesi için tutanak hazırlandı. Israrla ödeyecekleri para cezasının miktarını soran, "Bunu kaymakamlık belirleyecek" yanıtı alan kadın, "Lanet olsun. Kendime lanet okuyorum" diye söylenerek otomobile bindi.

Sokağa çıkma kısıtlamasında yakalandı, kendisine lanet okudu | Video

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SON DAKİKA! Polise yakalanan kadın: Kendime lanet okuyorum
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