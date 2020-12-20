Son dakika: Polisin elini tuttu, ağlayarak yalvardı: “Beni babamın mezarına götürün”

Aksaray'da alkollü bir şahsın yardım istediği ihbarını değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine harekete geçerek kısa sürede ihbara söz konusu Kurtuluş Mahallesine intikal etti. Burada bir apartmanın bahçesinde alkollü olarak Serdar K. (24) isimli genci bulan polis ekipleri genci koruma altına aldı. Ayakta durmakta güçlük çeken alkollü genç polis ekiplerince olay yerinde bulunan ambulansa götürülmek istenirken, polis memurunun elinden tutan gencin isteği yürekleri burktu. Elini tuttuğu polis memuruna ağlayarak yalvaran alkollü genç, "Beni Allah rızası için mezarlığa götürün abi. Ne olur, babam. Babamın yayına bir götür abi" diye polis ekiplerinden yardım istedi.