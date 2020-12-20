Son dakika: Risk her yıl artıyor! Uzman isimden deprem uyarısı: O bölgelere dikkat!

Son dakika haberi: Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli Doç. Dr. Bülent Özmen, 120 yıllık kayıtlara göre Türkiye'de her 6 yılda bir büyük deprem olduğunu belirterek, "Son 50 yıllık verilere baktığımızda Gediz depreminden Van depremine kadar 5 büyük deprem meydana gelmiş. Halbuki istatistiklere baktığımızda sayının 8-9'u bulması gerekiyor. Bu verilere bakarak büyük bir deprem olma olasılığının her geçen yıl yükseldiğini söyleyebiliriz" dedi.
BİNE YAKIN DEPREM ÜRETME POTANSİYELİ OLAN FAY VAR
Doç. Dr. Özmen, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu ve vatandaşların buna her zaman hazırlık olması gerektiğini söyledi. Özmen, ''Türkiye'deki deprem gerçeğini hepimiz kabul ediyoruz. Türkiye'de hem denizel hem de karasal ortamdaki faylara baktığımız anda bine yakın deprem üretme potansiyeli olan fay var. Bunların hepsi zamanı geldiği anda büyük ve yıkıcı bir deprem olarak kendisini bize gösteriyor. Dolayısıyla bu kadar çok sayıda fayın olduğu bir bölgede deprem olmaması mümkün değil. Depremle ilgili yapılan istatistiki çalışmalara baktığımızda her 6 yılda bir 7 ve 7'nin üzerinde deprem olduğu gerçeğini biliyoruz. Her yılda 6 ve 6.9 arasında 2 tane de depremin olduğunu biliyoruz" diye konuştu.
'KUZEY ANADOLU FAYI'NA DİKKAT'
Kuzey Anadolu Fayı gibi çok sık deprem üreten faylar olduğunu belirten Doç. Dr. Özmen, "Doğu Anadolu Fayı gibi Antakya'dan başlayıp Bingöl Karlıova'ya kadar gelen fayımız var. Özellikle de Kuzey Anadolu Fayı'nın en doğu ucu ile en batı ucu arasındaki yer sismik boşluk olarak ifade ediliyor ve ondan dolayı da deprem olasılığı en yüksek olan bölgelerden birisi. Türkiye'nin en aktif deprem üreten bölgelerinde birisi de Ege Bölgesi" dedi.
'BÜYÜK DEPREM OLASILIĞI HER YIL ARTIYOR'
Doç. Dr. Özmen, her 6 yılda bir Türkiye'de büyük bir deprem olma ihtimalinin var olduğuna dikkat çekerek, "120 yıllık kayıtlara baktığımızda ki bunu Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı da açıkladı; her 6 yılda bir 7'nin üzerinde deprem olduğu söyleniyor bize. Son 50 yıllık verilere baktığımızda Gediz depreminde Van depremine kadar 5 büyük deprem meydana gelmiş. Halbuki bu istatistiklere baktığımızda sayının 8-9'u bulması gerekiyor. Bu verilere bakarak büyük bir deprem olma olasılığının da her geçen yıl yükseldiğini söyleyebiliriz. 7'nin üzerinde en son 2011 yılında oldu. Dolayısıyla da üzerinden 9 yıl geçti. Ondan dolayı 7 ve 7 üzerinde deprem olma olasılığı şu an ortada duruyor. Maalesef bu gerilimlere bağlı olarak Türkiye'nin bir yerlerinde bu deprem olacak" ifadelerini kullandı.