Son dakika haberi! Ünlü fenomen Merve Taşkın'a müstehcenlik davası! Skandal paylaşımlarına 8 yıl isteniyor

"FLÖRTLERİMDEN UZAK DUR"



Meriç İzgi Merve Taşkın'ın açıklamalarının ardından," Böyle paylaşımlar mı yapıyorsun sen ya paylaşımını utanç verici buldum" şeklinde mesaj gönderdi. Taşkın ise İzgi'ye "En azından senin gibi bazı şeyleri saklamıyorum insanlardan, gerçi saklasan da herkes biliyor. Bari benim flörtleştiğim insanlardan uzak dur" şeklinde cevap verdi.