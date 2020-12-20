Son dakika deprem haberi: Van 4.4 şiddetindeki depremle sarsıldı! İşte AFAD'dan açıklama geldi...

Son dakika haber: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı son açıklamada Van'da 4.4 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini ifade etti. Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddetini 4.5 olarak açıklarken yaşanan bu sarsıntı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Öte yandan sarsıntı sonrası AFAD yetkilileri konuya dair açıklama yaparak bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

SON DAKİKA! VAN'DA 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre; Van'ın Başkale ilçesinin merkez üssü olarak bildirildiği deprem 07.32'de gerçekleşti. Sarsıntının şiddeti çevre illerden de hissedilirken bölgede can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi yer almıyor…