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Son dakika haberi: 4.4 şiddetindeki depremle sarsıldı! İşte 'dan açıklama geldi...

tarafından gelen son dakika haberine göre; ’ın Başkale ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir meydana geldi. Açıklanan verilere göre; yaşanan sarsıntının yerin 12.95 kilometre altında olduğu ifade edilirken şiddetli sarsıntı çevre halkında paniğe neden oldu. Yaşanan büyük sarsıntı ile beraber AFAD bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti. İşte gelen son dakika Van depremi haberinin detayları…

Giriş Tarihi: 20.12.2020 08:47 Son Güncelleme: 20.12.2020 08:47 ABONE OL
Son dakika deprem haberi: Van 4.4 şiddetindeki depremle sarsıldı! İşte AFAD'dan açıklama geldi...

Son dakika haber: Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı son açıklamada Van'da 4.4 şiddetinde bir depremin meydana geldiğini ifade etti. Kandilli Rasathanesi sarsıntının şiddetini 4.5 olarak açıklarken yaşanan bu sarsıntı vatandaşlarda tedirginliğe neden oldu. Öte yandan sarsıntı sonrası AFAD yetkilileri konuya dair açıklama yaparak bölgedeki gelişmeleri takip ettiklerini ifade etti.

SON DAKİKA! VAN'DA 4.4 ŞİDDETİNDE DEPREM

Kandilli ve AFAD son depremler listesi verilerine göre; Van'ın Başkale ilçesinin merkez üssü olarak bildirildiği deprem 07.32'de gerçekleşti. Sarsıntının şiddeti çevre illerden de hissedilirken bölgede can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi yer almıyor…

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AFAD, saat 07:32'de Van Başkale'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin derinliği 12.95 kilometre olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak paylaştı.

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Son dakika deprem haberi: Van 4.4 şiddetindeki depremle sarsıldı! İşte AFAD'dan açıklama geldi...
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