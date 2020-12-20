SON DAKİKA | Yılbaşında şehirler arası seyahat yasağı olacak mı? 31 Aralık-4 Ocak iller arası seyahat yasağı var mı?

YILBAŞINDA SEYAHAT KISITLAMASI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlamasına dair herhangi bir açıklama yapılmazken İlhan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında alınacak önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Yılbaşının yaklaştığını belirten İlhan, 2 Aralık'ta DHA'ya yaptığı 'yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir' açıklamasını hatırlattı. İlhan, "Bundan yaklaşık 15 gün önce dile getirmiştim. Yılbaşında 2 gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu kısıtlama da cuma günü başlıyor. Yılbaşının olduğu perşembe akşamı da zaten sokağa çıkma kısıtlaması var. Cuma günü gündüz açıkçası limitli olan yaklaşık olarak 12-14 saatlik zaman dilimini kapatırsak böylece 4 güne yakın bir süre vatandaşlarımız evde kalmış olur. Koronavirüs bulaşına da etkili bir müdahale olmuş olur" dedi.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yine vatandaşlarımıza söylemek gerekiyor; yılbaşındaki 3 günlük 4 güne yakın kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Şöyle bir şey olabilir; koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir. Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşım benimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir" diye konuştu.