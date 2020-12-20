Söz Ve Nişan Yüzüğü Hangi Parmağa Ele Takılır? Nişan Yüzüğü Sağ Ele Mi, Sol Ele Mi Takılır?

Geçmişten günümüze kadar gelen en önemli geleneklerimizden birisi de söz ve nişan günleridir. Evlenmeye karar veren çiftler ilk adımı söz yaparak atarlar. Söz kesme anında ise yüzükler takılır. Sonrasında ise nişan yapılır ve nişan günü de yüzük takılır. Bu özel günlerden önce bazı çiftler söz ve nişan yüzüğü hangi parmağa takılır sorusuna cevap araştırmaktadır. Söz gününde ve nişan gününde takılan yüzüklerin hangi ele parmağa takılacağı hakkında bu başlık altından fikir sahibi olabilirsiniz. Söz ve nişan yüzüğü hangi ele parmağa takılır? Nişan yüzüğü sağ ele mi sol ele mi takılır?

SÖZ YÜZÜĞÜ HANGİ ELE TAKILIR?

Evlenme teklifinin ardından aileler arasında yapılan söz gecelerinde kahveler içildikten sonra yüzük takma merasimi gerçekleşir. Çiftlerin ilk adımı olarak adlandırılan ve birbirlerine bağlılıklarını pekiştiren söz yüzükleri sağ elin yüzük parmağına takılır. Söz töreninde bu yüzüklerin yerine tektaş da takılabilir. Tektaş da yine sağ elin yüzük parmağına takılır.

Söz merasiminde gelin adayı ya da damat adayının yakınlarından genellikle en büyük olan kişi tarafından yüzükler takılır. Kırmızı kurdeleye bağlı olan söz yüzükleri sağ el yüzük parmağına geçirildikten sonra makas ile kesilir. Yüzükleri kesen aile büyüğü bu esnada dua ederek bir konuşma gerçekleştirir.

NİŞAN YÜZÜĞÜ HANGİ PARMAĞA ELE TAKILIR?

Söz merasimi genellikle sadece aileler arasında evde gerçekleşirken, nişan törenleri ise daha farklı olur. Günümüzde daha çok salonlarla organizasyon şeklinde yapılmaya başlanmıştır. Gelin ve damat için en heyecanlı günlerden birisi olan nişan merasimi daha kalabalık şekilde yapılır. Söz merasiminde olduğu gibi nişan töreninde de yüzük takılmaktadır.

Birçok çift söz merasiminde kullandıkları yüzüğü nişan merasiminde de kullanmaktadır. Bunun yanı sıra yeni bir alyans almayı tercih edenlerde bulunur. Gelin ve damat ayı nişan yüzüğünü sağ elin yüzük parmağına takmaktadır.