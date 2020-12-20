Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık 2020 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

60 numaralı Süper Loto çekilişi bugün yapılacak ve çekiliş sonuçları Milli Piyango Online canlı yayını ile açıklanacak. 21 milyon 600 bin TL'yi aşan büyük ikramiye için kazandıran numaraların hangileri olacağı merak edilirken, bilet sorgulama ekranı şans oyunu oynayanlar tarafından araştırılıyor. Bu başlık altında, Sisal Süper Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor. İşte, yapıılan son Süper Loto çekilişi sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı...
Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 20 Aralık itibariyle 21 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi.
19 Aralık çekiliş sonuçları belli olduğu anda bu başlık altında olacaktır.
BİR ÖNCEKİ (15 ARALIK) SÜPER LOTO SONUÇLARI
Bugüne ait Süper Loto çekiliş sonuçları: 8, 26, 28, 36, 38, 42
GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI ! KAZANAN NUMARALAR: 8 26 28 36 38 42
Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Aralık Süper Loto sonuçları: 12 - 10 - 3 - 29 - 32 - 51
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Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!