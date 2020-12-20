Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık 2020 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

60 numaralı Süper Loto çekilişi bugün yapılacak ve çekiliş sonuçları Milli Piyango Online canlı yayını ile açıklanacak. 21 milyon 600 bin TL'yi aşan büyük ikramiye için kazandıran numaraların hangileri olacağı merak edilirken, bilet sorgulama ekranı şans oyunu oynayanlar tarafından araştırılıyor. Bu başlık altında, Sisal Süper Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor. İşte, yapıılan son Süper Loto çekilişi sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 20 Aralık itibariyle 21 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi.