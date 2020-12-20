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sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

çekiliş sonuçları bugün açıklanıyor! Şans oyunu tutkunu çok sayıda vatandaş, Online canlı yayını ile yapılacak olan Süper Loto çekilişini bekliyor. Peki, 21 buçuk milyon liranın üzerindeki devreden büyük ikramiyeyi kazanan çıkacak mı? Bu başlık altında, yapılan son Sisal Süper Loto çekiliş sonuçları ve bilet sorgulama ekranı yer almaktadır.

Giriş Tarihi: 20.12.2020 18:35 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık 2020 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

60 numaralı Süper Loto çekilişi bugün yapılacak ve çekiliş sonuçları Milli Piyango Online canlı yayını ile açıklanacak. 21 milyon 600 bin TL'yi aşan büyük ikramiye için kazandıran numaraların hangileri olacağı merak edilirken, bilet sorgulama ekranı şans oyunu oynayanlar tarafından araştırılıyor. Bu başlık altında, Sisal Süper Loto çekiliş sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı yer alıyor. İşte, yapıılan son Süper Loto çekilişi sonuçları ve hızlı bilet sorgulama ekranı...

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI - BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekiliş sonuçları için araştırmalar akşam saatlerine doğru hız kazandı. Milli Piyango Online sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan ve noter huzurunda gerçekleştirilecek çekilişe saatler kala binlerce kişi geçtiğimiz çekilişte devreden ve 20 Aralık itibariyle 21 milyon TL'yi aşan ikramiyenin sahibi olabilmenin hayaliyle bu şans oyununa rağbet gösterdi.

19 Aralık çekiliş sonuçları belli olduğu anda bu başlık altında olacaktır.

BİR ÖNCEKİ (15 ARALIK) SÜPER LOTO SONUÇLARI

Bugüne ait Süper Loto çekiliş sonuçları: 8, 26, 28, 36, 38, 42

GEÇEN HAFTANIN SÜPER LOTO SONUÇLARI ! KAZANAN NUMARALAR: 8 26 28 36 38 42

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 10 Aralık Süper Loto sonuçları: 12 - 10 - 3 - 29 - 32 - 51

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!

Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

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Süper Loto sonuçları açıklanıyor! 19 Aralık 2020 Milli Piyango Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!
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