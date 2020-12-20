Tarsus’ta uyuşturucu operasyonu; 10 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, O. D. isimli bir şahsın üzerinden 2 adet sentetik hap ve bir miktar sentetik toz (Bonzai) uyuşturucu maddesi çıkması üzerine konuyu derinleştiren narkotik ekipleri şahsın uyuşturucu maddeyi satın aldığı tespit edilen A. K. Y. ile suç ortaklarından Ö.B, T. B ve H.Y. adlı kişilerde 1.33 gram Metamfetamin, 110 adet Sentetik hap, 1.49 gram Sentetik Kannabinoid (Toz Bonzai), 0.92 gram Esrar, 1 adet ruhsatsız Smith Wesson 7.65 mm tabanca, 1 adet ruhsatsız Sig Sauer 7.65 tabanca, 15 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 3 adet fişek, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 13 bin 500 ₺ para ile yakalandı.Şahıslar gözaltına alınırken, çıkarıldıkları mahkemece H.Y, T. B ve Ö. B.N adli kontrol şartıyla serbest kalmış, A. K. Y. tutuklandı.Tarsus Polisinin şok uygulamalarla uyuşurucu kullanıcı ve satıcılarına göz açtırmadığı bir diğer olayday ise O. B. isimli şahsın üzerinden 0.39 gram Sentetik Kannabinoid (Toz Bonzai), G. İ. isimli şahsın üzerinden 31 gram Sentetik Kannabinoid, B. B. isimli şahsın üzerinden 0.42 gram Sentetik Kannabinoid ele geçirilmiş, şahıslar hakkında adli işlem yapılmıştır.Şüphelilerin uyuşturucu maddeleri satın aldığı tespit edilen O. O. 15.47 gram Sentetik Kannabinoid (Bozai) uyuşturucu madde ile yakalanmış, şahsın birlikte hareket ettiği C.T. ve A. B. 49.18 gram Sentetik Kannabinoid uyuşturucu madde ile yakalandı.O. O. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, birlikte hareket ettiği 2 şahıs ifadesi alınarak salıverildi.