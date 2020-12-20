'Tetik'le aramada uyuşturucu ve tabanca bulundu

Eskişehir Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şubesi ile Tepebaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hekimdağ Mahallesi'ndeki M.Y.'nin evinde uyuşturucu kullanıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Savcılık izniyle yapılan baskında M.Y. ve evdeki E.G. yakalanarak gözaltına alındı. Evde narkotik arama köpeği Tetik ile birlikte yapılan aramalarda 200 gram bonzai, 0,5 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca, 6 adet mermi, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, ruhsatsız otomatik av tüfeği, ruhsatsız tek kırma av tüfeği, 35 adet dolu av tüfeği fişeği, hassas terazi, 3 adet uyuşturucu madde içmek için kullanılan cam aparat ele geçirildi.

Şüphelilerden M.Y.'nin Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesi'nce 'suç işlemek amacı ile kurulan örgüte üye olmak' suçundan arandığı tespit edildi. İfadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.