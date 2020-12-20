Torul’da başlatılan "Gönül Pınarı" projesi ile bedenler ısınacak

Gümüşhane'nin Torul Belediyesince başlatılan "Gönül Pınarı" projesiyle giysi kumbaralarında toplanan kıyafetler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Torul Belediye Başkanı Evren Özdemir, proje kapsamında açılan mağazada "Gönül Pınarı" projesi çerçevesinde ilçe merkezinde 4 noktaya giysi kumbarası koyduklarını ifade etti. Özdemir, "Belediyemizce başlattığımız "Gönül Pınarı" projemizle ihtiyaç sahipleri vatandaşlarımızın kıyafet mağazamızdan ihtiyaçlarını temin edebilecekleri gibi gelemeyen ve talep eden kişilere ise belediye ekiplerimiz tarafından kıyafet götürülecektir" dedi.

"TOPLANAN 2 BİN PARÇA ÜRÜNÜ SAHİPLERİNE ULAŞTIRACAĞIZ"

İnsanların evlerinde kullanmadıkları giysi, çanta, çocuk ve okul kıyafetlerini giysi kumbaralarında toplayarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı amaçladıklarını belirten Özdemir, "Bu zamana kadar Torul merkeze 4 adet kumbara kurduk. Vatandaşların büyük teveccüh gösterdiği projede kumbaralarımız yetersiz kaldı. 4 kumbara daha alıp diğer mahallelerde kuracağız. Yaklaşık 20 günde 2 bin parça ürün geldi. Bundan sonra inşallah giysi kumbaralarında biriken bütün malzemeyi ihtiyaç sahiplerine ileteceğiz." dedi.

Torul'da 37 köy ve 8 mahallesinde yaşayan köyler dahil herkesin istifade edeceğini belirten Özdemir, kumbaraları açtıklarında üzerinde etiketi duran ürünlerle de karşılaştıklarına işaret ederek, kumbaraya ağırlıklı olarak çocuk kıyafeti bırakıldığını gözlemledikleri belirtti.

Yardıma muhtaç kişilerin belediye ekiplerimizce liste oluşturduğunu ifade eden Özdemir, "Biz onlara ulaşıp, hepsine Allah nasip ederse bu gerekli malzemeleri ulaştıracağız. Halkımızdan desteğe devam etmelerini rica ediyorum. İhtiyaç sahiplerinin de çekinmeden ihtiyaçlarını buradan karşılamalarını istirham ediyorum." diye konuştu.