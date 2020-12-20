Trabzon şantiyelerinde 390 personel ve 30 mühendis görev yapıyor

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında çalışmalarına devam ediyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı şantiyeleri ve ekipleri, hafta sonu boyunca İskenderpaşa otoparkının yıkımı, Sporcu Yetenek ve Performans Merkezi, Millet Bahçesi, buz pateni ve kaykay pisti, Yalıncak Plajı, Kadınlar Hali ve gasilhane, yeni ulaşım binası, Pelitli ve Fatih taksi durakları ile birlikte Arsin Kuran Kursu, Akçaabat Konukevi, Maçka Altındere Vadisi Sosyal Tesisi, Çayırbağı mescit ve tuvalet inşaatlarının yapım çalışmalarını hız kesmeden sürdürdü.

Ayrıca yeni otogar inşaatı için de şantiye alanı oluşturularak çevre duvarlarının örülmesi çalışmalarına başlandı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı şantiyelerde 390 personel görev yaparken, denetimler için de 30 kontrol mühendisi görevlendirildi.

"AMACIMIZ DAHA YAŞANILABİLİR BİR TRABZON"

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi olarak koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince gerekli önlemleri alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Söz verdiğimiz projelerimizi en hızlı şekilde tamamlamanın gayreti içerisindeyiz. Bu doğrultuda ekiplerimiz, yapımı devam eden tüm projelerimiz için hafta sonu boyunca da mesai mefhumu gözetmeksizin çalışma yürütmektedir. Daha yaşanılabilir bir Trabzon için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımıza evlerinde kalarak tedbirlere uydukları için teşekkür ediyoruz. Kurallara uyarak bu zor sürecin üstesinden geleceğimize inancımız tamdır." ifadeleri kullanıldı.

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