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Traktöre 150 kilo C4 koymuşlar

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda olan Cerablus'ta yol kenarında duran traktöre PKK/YPG terör örgütü tarafından konula  150 kilogram C4 patlayıcı kontrollü şekilde patlatılarak büyük bir facia önlendi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 20.12.2020 19:11 ABONE OL
Traktöre 150 kilo C4 koymuşlar

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda olan Cerablus'ta yol kenarında duran traktöre PKK/YPG terör örgütü tarafından konula 150 kilogram C4 patlayıcı kontrollü şekilde patlatılarak büyük bir facia önlendi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen Cerablus'ta; 20 Aralık 2020 günü saat:11.00 sıralarında Cerablus merkeze bağlı Taşatan yolunun kenarında boş arazide park halinde duran Traktör'e PKK-KCK-PYD-YPG terör örgütü tarafından konulduğu değerlendirilen uzaktan radyo frekans komutalı el yapımı yaklaşık 150 kilogram ağırlığında C4 patlayıcı madde, araç ile birlikte kontrollü şekilde patlatılmıştır. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmemiştir. Yerel kolluk birimlerince adli makamlarla gerekli koordinasyon sağlanarak olaya ilişkin tahkikata başlanılmıştır" denildi.

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Traktöre 150 kilo C4 koymuşlar
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