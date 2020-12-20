Türkiye'de onu tanımayan yok! 'Kenan Komutan' yıllar sonra böyle görüntülendi...

Olay yerine gelen polis ekipleri alkol almaya çalışan fenomeni uyardı. Polis ekiplerine covid-19'u öldürdüğünü belirten yaşlı adam "80 derecede kesin çözüm" diyerek ekipleri güldürdü.

Sosyal medyada her videosu milyonlarca kişi tarafından izlenen yaşlı adam kendisine eski videoları izletilince duygulandı. Kısık sesi ile şarkı söyleyen Kenan komutan sesi istediği gibi çıkmayınca "Çok içtik bunu hayat bizi çok yordu be evlatlar çıkmaz tabi" diyerek sitem etti.