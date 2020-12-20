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Vali'den uyarısı

Yanan yoğun bakım servisinden gelen hastadan bile alınması Valiliği harekete geçirdi. , "Kovid-19 tedavi giderlerini karşılıyor. Ek ücret ödemeyin, şikayet edin" dedi.

MEHMET BONCUK
Giriş Tarihi: 21.12.2020 00:21 Son Güncelleme: 21.12.2020 00:21 ABONE OL
Vali'den ek ücret uyarısı
Gaziantep Valisi Davut Gül, kovid-19 testi veya tedavi için özel hastanelere giden vatandaşlarda ücret ödememelerini istedi.
Dün, SANKO Üniversitesi Hastanesinde meydana gelen yangın sonrası sevkli olarak gittiği özel NCR Hastanesinde bir hastadan 2 bin lira ücret alınması üzerine yapılan şikayetle harekete geçen Valilik Özel Kalem Müdürlüğü, hasta yakınından alınan ücretin iade edilmesini sağlamıştı.
Hastane ile ilgili soruşturma başlatılırken, Vali Davut Gül de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşlardan ücret ödememelerini istedi.
Kovid-19 test ve tedavisinin tamamının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödendiğini hatırlatan Vali Gül, ek ücret talebinde bulunulması hakinde vatandaşların bu ücreti ödememeleri ve şikayette bulunmaları çağrısında bulundu.
Vali Gül açıklamasında şu bilgileri paylaştı:
"Testler ve ilaçlar başta olmak üzere kovid-19 ücretlerinin tamamı SGK tarafından ödenmektedir. Hastalık belirtisi olmadan isteğe bağlı yapılan testlerde azami 250 TL alınabilmektedir. Özellikle faturasız tek bir kuruş ödeme yapmadan şikayet edin lütfen."

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Vali'den ek ücret uyarısı
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