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Son dakika... Yardım derneği görünümlü gazinoda şok görüntüler!

Son dakika... polisi, yardımlaşma ve dayanışma derneği adı altında faaliyet gösteren iş yerini gazinoya çevrildiğini tespit etti. İş yerinde bulunan 19 kişiye sosyal mesafe kuralını uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek maddelerinden idari para cezası kesildi. Daha önce de bir aperatif dükkanının içinden pavyona çıkan gizli geçit ortaya çıkarılmıştı. İşte son dakika baskını ile ortaya çıkan gazino ve içeriden görüntüler

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Giriş Tarihi: 20.12.2020 15:23 Son Güncelleme: 20.12.2020 15:25 ABONE OL
Son dakika... Yardım derneği görünümlü gazinoda şok görüntüler!

Konya'da son dakika operasyonu! İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesinde bulunan Fahri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin eğlence merkezine çevrilerek amacının dışında faaliyet gösterdiğini tespit etti. Operasyonda şoke eden görüntüle kaydedildi.

Bunun üzerine harekete geçen polis, adrese baskın düzenledi. Dernek adı altında faaliyet gösterilen iş yerinde izin belgeleri olmamasına rağmen alkol ve sigara tüketimi ile canlı müzik yayını yapıldığı belirlendi.

İÇERİDEN 19 KİŞİ ÇIKTI

İş yerinde bulunan 19 kişiye sosyal mesafe kuralını uymamak ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek maddelerinden idari para cezası kesildi. İş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

ÇOK SAYIDA KADIN VE ERKEK

Konya emniyeti düzenlediği operasyon ile içeride kurulmuş masalar, çok sayıda kadın ve erkeğin bulunduğu bir ortam ve özel ışıklandırmalarla karşılaştı. Yapılan operasyon sonrası haklarında işlem yapılan şahıslarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Operasyonda kaydedilen görüntüler Türkiye'nin birçok yerinde başka formatlarda pandemi sürecinde görülmüştü. Daha önce de fastfood mekanlarında benzer manzaralarla karşılaşılmıştı. - SABAH

İŞTE DAHA ÖNCE KOKOREÇÇİ GÖRÜNÜMLÜ PAVYONDAN GELEN GÖRÜNTÜLER

İstanbul Esenyurt'ta sözde kokoreç satılan işyerine günün farklı saatlerinde girip çıkan şahıslardan şüphelenen mahallelinin ihbarı üzerine bu işyerinin alt katının gizli olarak işletilen pavyon olduğu görüldü. Pavyon mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi. Skandalın ortaya çıktığı mekandan gelen görüntüler görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

KOKOREÇÇİ DİYE GİRİYORSUNUZ, GİZLİ GEÇİTTEN PAVYONA GEÇİYORSUNUZ!

Alınan bilgiye göre Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi. Denetlemede bir gariplik sezerek iz süren kolluk kuvvetleri içeride gizli bir pavyon bölmesi buldu!

DAR BİR MERDİVEN İLE GİZLİ GEÇİTTEN BAMBAŞKA BİR DÜNYAYA!

Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar bulunduğunu, müzik yayını yapıldığını içeride kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkollü içki tükettiği pavyon olarak kullanıldığını belirledi.

MÜHÜRLENDİ

Operasyonda gördükleri karşısında şaşıran ekipler, işyerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti. Öte yandan, çevrede oturanlar ve işyerleri bulunanlar, kokoreççinin altında gizli bir eğlence yeri olduğunu öğrenince çok şaşırdıklarını söyledi.

OPERASYON SANİYE SANİYE BÖYLE GERÇEKLEŞTİ

Esenyurt'ta bir kokoreççinin alt katına girip çıkanlardan şüphelenen vatandaşların ihbarı üzerine baskın düzenleyen polis, iş yerinin altında gece kulübü olduğunu tespit etti. Ekiplerin baskın düzenlediği mekan mühürlenirken, iş yeri sahiplerine cezai işlem uygulandı.

MAHALLELİNİN DİKKATİ TAKDİR TOPLADI

Esenyurt Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççi dükkanına günün farklı saatlerinde çok sayıda insanın girip çıkmasından şüphelenen vatandaşlar, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbarı değerlendiren ekipler, kokoreççiye gelerek incelemelerde bulundu. İş yerinin alt bölümüne inen dar bir merdiven olduğunu gören ekipler, alt kata inince şaşkına döndü.

KAPATILDI

Polis kokoreç dükkanının alt katında neon ışıklarla loş biçimde aydınlatılan masalar olduğunu, kadın ve erkeklerin birlikte oturarak alkol tükettiklerini ve müzik yayını yapıldığını belirledi. İş yerinde incelemelerde bulunan ekiplerden gelen son dakika haberi ışığında kokoreççi dükkanının kapatılarak sahibine cezai işlem uyguladığı aktarıldı.

İÇERİDE BULUNANLARIN HALİ ŞAŞIRTTI

Denetlemenin bir operasyona dönüştüğü skandal görüntülerde kokoreççiden geçilen gizli pavyonun oldukça dolu olduğu ve birçok kişi tarafından bilindiği de ortaya çıkmış oldu. İçeride çok sayıda kadın ve erkek olduğu gözlendi.

HİÇBİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ...

Denetlemenin başladığı anlarda ne yapacağını şaşıran müşterilerden bazıları paniklerken bazıları da hiçbir şey olmamış gibi davrandı. Emniyet ekipleri burada bulunan kişilere de GBT sorgusu yaptı. İçeride bulunanlar çıkartıldıktan sonra pavyon da mühürlendi.

LOŞ IŞIK, MÜZİK VE İÇKİ

İçeride tespit edilen görüntülerde loş ışık, müzik ortamı ve alkollü içki satışı gibi bir kokoreççiden ziyade pavyonda olması gereken tüm materyaller görüldü.

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Son dakika... Yardım derneği görünümlü gazinoda şok görüntüler!
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