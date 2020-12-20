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Yeni moda " töreni" ilk kez 'da yapıldı

Hayatımızı alt üst eden pandemi sebebiyle günlük hayatımız kısıtlandı ve bir çok yenilikle karşılaşmaya başladık. Alınan tedbirler hastalığın yayılma hızını kesti. Önlemlere uyduğumuz sürece normal hayata daha çabuk geçeceğiz. 'dan gelen görüntüler, önlemlere dikkat edenlerin nasıl bir çaba içerisinde olduğunu da ortaya koyuyor. , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yakınlarının sağlığını korumak amacıyla merasimini akraba ve dostlarının katılımıyla ortamında gerçekleştirdi.

AA
Giriş Tarihi: 20.12.2020 17:18 Son Güncelleme: 20.12.2020 17:38 ABONE OL
Yeni moda Kız isteme töreni ilk kez Çankırı'da yapıldı

Kentte özel bir firmada çalışan 30 yaşındaki harita mühendisi Kadir Burak Özel ile 25 yaşındaki Afife Nur Özkan, hayatlarını birleştirmek için ilk adımı atma kararı aldı.

Çift, Kovid-19 salgını nedeniyle ailelerin ve bazı yakınlarının seyahat etmesinin getireceği riskler ve sosyal mesafe kuralının ihlal edilebileceği endişesiyle töreni internet ortamında yapmaya karar verdi.

Aile büyüklerinin de katıldığı çevrim içi kız isteme töreni gerçekleştirildi. İsteme töreninin ardından genç çift birbirlerinin parmaklarına yüzük taktı, daha sonra dua edildi.

Kadir Burak Özel, gazetecilere, koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir isteme töreni gerçekleştirdiklerini söyledi. Özel, "Kimseyi riske atmamak için internet ortamında yapmaya karar verdik. İlk başlarda bir tedirginlik oldu ama genel olarak program güzel geçti." dedi.

Kız isteme esnasında büyük heyecan yaşadıklarını, internetin kesilmesinden korktuklarını anlatan Özel, güzel geçen programın ardından büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.

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Yeni moda "Kız isteme töreni" ilk kez Çankırı'da yapıldı
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