Yeni moda "Kız isteme töreni" ilk kez Çankırı'da yapıldı

Kadir Burak Özel, gazetecilere, koronavirüs salgını nedeniyle böyle bir isteme töreni gerçekleştirdiklerini söyledi. Özel, "Kimseyi riske atmamak için internet ortamında yapmaya karar verdik. İlk başlarda bir tedirginlik oldu ama genel olarak program güzel geçti." dedi.