Yüksekova’nın beldelerine yeni yollar kazandırılıyor

Hakkari Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Belde Belediyesi hizmetlerini sürdürüyor. Son olarak Devlet Su işleri (DSİ) genel müdürlüğü desteğiyle 2 ay önce yapımına başlanan köprü tamamlandı. Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun talimatları üzerine yapılan yeni yapılan köprü Sarıyıldız ve Merkez mahallesini birbirine bağlayarak, bin 300 metrelik yol 300 metreye kadar düştü.

Başkan Büyüksu, "Yaklaşık 2 ay önce Belediyemiz tarafından yapımına başlanılan Sarıyıldız ve Merkez Mahallemizi birbirine bağlayan dere üzerinde yeni köprü inşaatımız tamamlanmış olup, ulaşıma açılmıştır. Söz konusu köprünün ulaşıma açılmasıyla beraber, Bin 300 metre uzunluğundaki yolu sadece 300 metreye düşürmüş olduk. Halkımıza hayırlı olsun. Durmak yok hizmete devam. Bu köprünün yapımında emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, DSI genel müdürü sayın Kaya Yıldız'a, Hakkari milletvekilimiz sayın Husret Dinç'e, Hakkari valimiz sayın İdris Akbıyık'a, il başkanımız sayın Emrullah Gür'e, ilçe başkanımız sayın Fatih Arslan'a DSI bölge müdürü sayın Ayhan Şahna'ya ile diğer herkese Beldemiz adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım." dedi.