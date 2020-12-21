-Cizre’de 7 Uyuşturucu Taciri Tutuklandı

Cizre'de uyuşturucu satışı, kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik Cizre Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin sokak satıcılarına yönelik 19 Aralık 2020 tarihinde 100 polisin katılımı ile gerçekleştirdiği eş zamanlı şafak operasyonunda gözaltına alınan 11 torbacıdan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cizre'de son bir ayda ilçe genelinde uyuşturucu denetimi yaparak zehir tacirlerine göz açtırmayan Cizre Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin uzun süreli takiplerinin sonucu K.O,S.İ,F.B,A.V.B,F.D,Y.K.,M.E.İ,C.A. ve B.Z 19 Aralık'ta yapılan şafak operasyonunda gözaltına alındı.Aynı suçtan Narkotik Ekipleri tarafından aranan M.Ç ve S.C yakalanarak gözaltına alındı.Narkotik ekipleri tarafından gözaltına alınan 11 zanlı emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkeme sevk edilen şüphelilerden S.İ,A.V.B, Y.K,M.E.İ,B.Z,S.C ve M.Ç tutuklanıp cezaevine gönderilirken F.D,C.A,K.O ve F.B Adli Kontrol şartı ile serbest bırakıldı.