En uzun gece 21 Aralık 2020'de neler olacak? 21 Aralık 2020 tarihinde ne olacak?

Kış gün dönümü olarak kabul edilen 21 Aralık'ta Kuzey Yarımküre'de günler uzamaya başlar. Bu tarih ise en uzun geceye tekabül etmektedir. Hal böyle olunca; 21 Aralık'ta ne olacak sorusunun yanıtı sosyal medyada gündem olurken vatandaşlar tarafından da araştırılır hale geldi. Sosyal medyada pek çok iddia dolaşırken en sık görüleni ise NASA onaylı elektrik kesintisi yaşanacağı iddiası olmaktadır. Peki; 21 Aralık 2020 ne olacak? En uzun gece 21 Aralık 2020 hakkında bilgiler

21 ARALIK 2020'DE NE OLACAK?

Jüpiter ve Satürn, yılın son günlerinde "büyük birleşme" olarak bilinen buluşmayla gökyüzünde "tek bir yıldız" gibi parlayacak…