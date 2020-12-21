22 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula!

Evde bakım maaşı yatan iller son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından her ay vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen ödenek aralık ayı evde bakım parası sorgulanmaya başladı. SMS ve e devlet üzerinden sorgulama işlemi ile ilgili tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 22 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detayları…
Evde bakım maaşı yatan iller her ayın belli tarihlerinde yatırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği 22 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde yer alıyor…
Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. En son yatırılan iller aşağıdaki listede yer alıyor.
1- Aksaray
2- Bolu
3- Sakarya
4- Samsun
5- Antalya
6- Diyarbakır
7- Edirne
8- Konya
9- Zonguldak
10- Mersin
11- İstanbul
12- Denizli
13- Manisa
14- Şanlıurfa
15- Bilecik
16- Erzurum
17- Malatya
18- Ankara
19- Kahramanmaraş
20- Kırklareli
21- Balıkesir
22- Uşak
23- Sivas
24- Tokat
25- Bursa
26- Hatay
27- Afyonkarahisar
28- Adana
29- Isparta
30- Aydın
31- Osmaniye
32- Kayseri
33- İzmir
34- Ordu
35- Kars
36- Çanakkale
37- Karabük
Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.
Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.