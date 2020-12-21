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22 Aralık 2020 yattı mı, hangi illerde yatırıldı? listesi sorgula!

Aralık ayı itibariyle yatan iller sorgulamaları hız kazandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yatırılan sorgulamaları e devlet ve sms üzerinden yapılıyor. Bu ay için evde bakım paralarının yatırılıp yatırılmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar yatan illeri merak ediyor. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabildiği , hangi illerde yatırıldı? 22 Aralık sorgula

Giriş Tarihi: 22.12.2020 01:04 Son Güncelleme: 22.12.2020 01:45 ABONE OL
22 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula!

Evde bakım maaşı yatan iller son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri tarafından her ay vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen ödenek aralık ayı evde bakım parası sorgulanmaya başladı. SMS ve e devlet üzerinden sorgulama işlemi ile ilgili tüm bilgilere haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. Peki Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 22 Aralık Evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detayları…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? 22 ARALIK 2020

Evde bakım maaşı yatan iller her ayın belli tarihlerinde yatırılıyor. Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Evinde hastası ve ağır engelli kişiler bulunan vatandaşların faydalanabileceği 22 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yatan iller listesi haberimizde yer alıyor…

EVDE BAKIM PARASI YATAN İLLER

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. En son yatırılan iller aşağıdaki listede yer alıyor.

1- Aksaray

2- Bolu

3- Sakarya

4- Samsun

5- Antalya

6- Diyarbakır

7- Edirne

8- Konya

9- Zonguldak

10- Mersin

11- İstanbul

12- Denizli

13- Manisa

14- Şanlıurfa

15- Bilecik

16- Erzurum

17- Malatya

18- Ankara

19- Kahramanmaraş

20- Kırklareli

21- Balıkesir

22- Uşak

23- Sivas

24- Tokat

25- Bursa

26- Hatay

27- Afyonkarahisar

28- Adana

29- Isparta

30- Aydın

31- Osmaniye

32- Kayseri

33- İzmir

34- Ordu

35- Kars

36- Çanakkale

37- Karabük

22 ARALIK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E DEVLET İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım maaşı yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.

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22 Aralık 2020 Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgula!
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