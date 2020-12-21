4 yıllık kan davası barışla sonuçlandı

İlçe Müftülüğüne bağlı Molla Recep Eviz yatılı Kur'an kursunda düzenlenen barış töreni, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu burada yaptığı konuşmada, girişimler sonucu barışmayı kabul eden aile büyüklerine teşekkür ederek şöyle konuştu:

"Evvela biz hepimiz insanız, faniyiz bir arada yaşıyoruz. Bir aile içerisinde küçük aile, çekirdek aile, bir köy, bir kasaba mutlaka meselelerimiz olur, birlikte yaşamaktan dolayı. Küçük veya büyük, önemli veya önemsiz meselelerle husumetler olur. Çünkü faniyiz kusurlarımız vardır. Tabi önemli olan az önce ayeti kerimelerde hocalarımız da ifade ettiler. Cenabı hak en çok affetmeyi sever. Sizler de bu husumeti bitirerek çok büyük bir cesaret gösterdiniz. Allah'ın emrini yerine getirdiniz. Allah'ın rızasını kazandınız. Sizlere müteşekkiriz. Sizler sadece iki büyük aile olarak, barışmanın ötesinde bizleri, Kurtalan'ı, Siirt'i bir araya getirdiniz. İnşallah bu barışa şahitlik ediyoruz. Bu barış daim olsun. Bütün Siirt ve Kurtalan'ın birliğine ve beraberliğine ve kardeşliğine vesile olsun. Bu barış bütün husumetli olan ailelere örnek olur. Bu barışta iradeyi gösteren Çelik ve Karaatay ailelerine emek veren aile büyüklerine ve akrabalarına çok değerli kanaat önderlerine ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

ERDOĞAN'IN SELAMINI İLETTİ

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her iki aile fertlerine selamlarını ilettiğini ifade ederek, "Dün İstanbul'da Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraberdik. Kendisine bu durumu aktardım. Pazartesi hayırlı bir işin olacağını kendisine ifade ettim. Onun da Çelik ve Karaatay ailelerine selamı var. Duaları var. Buraya katılan herkese hürmetlerini ve şükranlarını bildiriyor. Biz böyle anlamlı bir günde Kurtalan'da Allah'a hamd ediyoruz. Yöremizde çok önemli bir zaman dilimi. Burada bulunmak büyük bir hayır gerektiriyor. Rabbim bu günü bize nasip etti. Gerçekten acılar yaşandı. Bu anlamlı günde hepimiz şahitlik ediyoruz ki bu saatten sonra Kurtalan'da ve diğer bölgelerde inşallah bu örnek bir sulh olacak. Bu sulhta kimin katkısı varsa kimin emeği geçtiyse Allah ondan razı olsun. Diğer aileler de ve diğer aşiretlerde bu sulh bir başlangıç olacak." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilen etkinlikte, Çelik ve Karatay ailelerinin büyükleri de konuşma yaptı.

Molla Recep Eviz Yatılı Kur'an kursu müderrisi Seyit Sıbgatullah Eviz'in okuduğu duanın ardından aile bireyleri Kur'an-ı Kerim'in altından geçip, barış yemini etti.