65 yaş üstü vatandaşlara Kaymakam Mehmet Türköz'den ziyaret

Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalardan en çok etkilenen 65 yaş üstü vatandaşlara ziyaret düzenliyor.

Ziyaretlerine ilişkin açıklamada bulunan Kaymakam Türköz, "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleri ile kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, kısıtlama ve normal zamanlarda da vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirerek her zaman yanlarında olmaya devam ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi yaşlılarımıza sahip çıkmak, geleceğimize sahip çıkmaktır". Bizde özellikle bu Pandemi döneminde yaşlılarımızı yalnız bırakmıyoruz. Hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 65 yaş üstü yaşlılarımızı ziyaret ederek, onların ihtiyaçlarını belirliyor ve gideriyoruz. Ayrıca onlarla sohbet ediyor, onların tecrübelerinden yararlanıyor, hayır dualarını da alıyoruz. Onları makam da ağırlamak istediğimizi söylüyoruz" dedi.

Kaymakamın ziyaretlerine Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Özyavuz ve Vefa Sosyal Destek grubu da katıldı.