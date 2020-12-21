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Abisi ile tartışıp aracını yaktı

’te, bir şahıs tartıştığı abisinin otomobilini yaktı. Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin titiz çalışması sonucu Mustafa Y. yakalanarak gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 08:59 Son Güncelleme: 21.12.2020 09:00 ABONE OL
Abisi ile tartışıp aracını yaktı
Edinilen bilgilere göre, Şahinbey ilçesine bağlı Abdulhamithan Mahallesinde yaşayan Mahmut Y. Kardeşi Mustafa Y. ile ailevi problemlerden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmadan sonra Mustafa Y. ağabeyinin evinin önünde park halinde olan otomobilini kundakladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile jandarma sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen otomobil kullanılmaz hale gelirken Şahinbey İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı timlerin titiz çalışması sonucu Mustafa Y. yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Abisi ile tartışıp aracını yaktı
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