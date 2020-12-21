Adıyaman Belediyesinden değerlendirme toplantısı

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Adıyaman Belediyesi tarafından son bir yılda tamamlanan, devam eden ve proje aşamasında olan çalışmaları değerlendirmek amacıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Altınşehir Sosyal Tesisinde pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen toplantıda Kılınç'a, Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Belediye Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Ramazan Oruç ve Mithat Töken, Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut ile Özel Kalem Müdürü Nevzat Yıldırım eşlik etti.

PANDEMİ SÜRECİNDE İHTİYAÇ SAHİPLERİ UNUTULMADI

İlde görev yapan ulusal ve yerel medya temsilcilerinin ilgi gösterdiği toplantının açılışında koronavirüste gelinen nokta hakkında bilgi verip, çeşitli uyarılarda bulunan Kılınç, sözlerine şöyle başladı: "Pandemi sürecinden dolayı son bir yıldır hepimizin paradigması değişti. Tabi bu sürecin hizmetlerimizi aksatmaması için elimizden geleni yaptık. Pandeminin başlamasıyla birlikte mağdur olan vatandaşlarımız başta olma üzere tüm halkımıza gerekli yardımları yaptık, hizmetleri götürdük. Yine bu süreçte yaklaşık 150 bine yakın maske ve hijyen paketi dağıttık. Büyük bir kısmını kendi imkânlarımızla, geri kalanı da işadamlarımızın destekleriyle olan 20 bine yakın gıda kolisi dağıttık. 12 bine yakın kitap dağıttık. Sanatçılarımıza, dolmuşçu kardeşlerimize desteklerde bulunduk. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza nakdi destek sağladık. Sağlıkçılarımıza özel araç ile otelde ücretsiz konaklama imkânı sağladık. Vefa Desek Grubuna personel ve araç desteği verdik. Hala şu anda filyasyon ekibinde 10 araç ile 16 tane şoförümüz var. Bunlar çalışmalarımızın bir kısmı, yeni dönem için de yapılacak çalışmaların hazırlıkları devam ediyor."

"2020 YATIRIM PLANI YÜZDE 68 GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Konuşmasına Adıyaman Belediyesi'nin pandemi sürecinde yaptığı rutin çalışmalara değinerek devam eden Başkan Kılınç, pandemiye rağmen 2020 yatırım programının yüzde 68 oranında gerçekleştiğini söyleyerek, "Pandemi sürecine rağmen rutin çalışmalarımız da ciddi bir şekilde devam ediyor. Şu an mevcut 103 parkımız var ve biz bu arada 10 yeni parkın daha çalışmalarına başladık. Bunun yanında Spor Toto Teşkilatıyla birlikte 15 adette semt sahasının da çalışmalarını sürdürüyoruz. İlimizde kişi başına düşen yeşil alan oranı göreve geldiğimizde 2.5 metrekareydi, biz bunu 3.85 metrekareye çıkardık. Hedefimiz ise en kısa süre içerisinde bu oranı 6.5 metrekareye çıkarmak. Yeşil bir kent noktasında elimizden geleni yapacağız. Kent Park, bulvar peyzaj çalışmaları, Millet Bahçesi, Karadağ Macera Parkı, Kuşaklama Kanalı, Gastronomi Merkezi ve Pirin Santral Parkı gibi projelerimizde de çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu.

"PROJELERİMİZLE ADIYAMAN'IMIZI DAHA YAŞANABİLİR BİR KENT HALİNE GETİRECEĞİZ"

"En büyük çalışmalarımızdan birisini de bilişime yönelik yaptık" diyerek sözlerini sürdüren Başkan Kılınç, "Küreselleşen çağımızda vatandaşlarımızın işlerini daha kolay yapabilmelerini sağlamak amacıyla online sisteme geçtik. Bunun yanında yazışmalarımızı da digital ortamda yapmaya başladık. Bunlara benzer birçok çalışmalarımız da devam ediyor" dedi.

Engellilere, yaşlılara ve çocuklara yönelik çalışmalardan da bahseden Başkan Kılınç, şehir trafiği için de planlanan çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Sözlerine Adıyaman Belediyesi tarafından tamamlanan, sürdürülen ve planlanan projelerden bahsederek devam eden Başkan Kılınç, şunları dile getirdi: "Şehir içi ulaşım ağı yeni açılan yollarla genişliyor, bu kapsamda Altınşehir köprülü kavşağı hizmete açıldı. Millet Caddesi tamamlanma aşamasında. Hastane Köprülü Kavşağı, Güney, Kuzey ve 4. Murat Çevreyolları Projeleri, Organize Sanayi-Küçük Sanayi bağlantı yolları Tarihi Oturakçı Pazarı, Gençlik Merkezi, Kentsel Dönüşüm, Kültür Merkezi, Gürlevik İsale Hattı Yenileme Projesi, Kent Meydanı ve Otopark, Belediye Hizmet Binası, Eski Besni Caddesi, Flamingo Caddesi, 1.-2.-3. Çevreyolu, 4. Murat Caddesi, Altınşehir yeni imar alanı ve Atatürk Bulvarı'nda kanalizasyon ve yağmursuyu şebeke hattı için de çalışmalarımız devam ediyor."

"ALTYAPI VE ÜSTYAPI ÇALIŞMALARI ARTTIRILARAK DEVAM EDİYOR"

Pandemiye rağmen altyapı ve üstyapı çalışmalarını geçen yıllarla kıyaslayarak değerlendiren Başkan Kılınç, "2018 yılında yapılan asfalt 42 bin ton yani 29 kilometre iken, 2019 yılında yapılan asfalt 80 bin ton yani 57 kilometre. Bu oranı 2020 yılında 115 bin tona yani 82 kilometreye çıkardık. Aynı şey kaldırım çalışmamız için de geçerli. 2018 yılında yapılan kaldırım oranı 67 bin metrekare, 2019 yılında ise bu oran 121 bin 196 metrekare çıkarken, bu yıl bu rakamı 145 bin metrekareye çıkardık. Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmalar kapsamında da, 2019 yılında 6 bin 237 metre içme suyu hattı döşenirken bu rakam 2020 yılında 7 bin 743 metreye çıkarıldı. Yine atık suda da oran 2019 yılında 17 bin 742 metre iken 2020 yılında 15 bin 876 metreye çıkarıldı. Yağmur suyu hattında da 2019 yılında 2 bin 125 metre döşeme yapılırken, 2020 yılında ise 5 bin 231 metre şebeke döşendi. Ayrıca, Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğümüz tarafından Eğriçay Kollektör Hattı, Altınşehir Ana Şebeke Değişimi Hattı, Müftülük ve Abdulmusa Caddesi Şebeke Hattı Değişimi tamamlandı" şeklinde bilgi verdi.

"BORCUMUZU 50-60 MİLYON TL'YE KADAR DÜŞÜRDÜK"

Konuşmasının sonunda, göreve geldikleri ilk günden itibaren dile getirdiği 'beytülmala sahip çıkacağız" sözünü bir kez daha tekrarlayan Başkan Kılınç, "Göreve geldiğimizde 210 milyon TL'ye yakın bir borcumuz vardı. Son verilere göre borcumuz 110 Milyon TL'ye kadar düşmüş durumdaydı. Yani göreve geldiğimiz günden bu yana 100 milyon TL'lik bir tasarruf sağlamış olduk. Mahsuplaşmalarında gerçekleşmesi ile birlikte toplam borcumuz 50-60 milyon TL'ye kadar düşecek. Ve bu tasarrufu sağlarken de hiçbir yatırımdan taviz vermedik. Bu süreçte sizin de bildiğiniz gibi vadettiğimiz ve bizden önce sözü verilen birçok proje tamamlandı yada tamamlanmak üzere" diyerek belediyenin mali bütçesi hakkında bilgi verdi.

Konuşmasının sonunda davetlerini kırmayarak programa teşrif eden tüm basın mensuplarına teşekkür eden Başkan Kılınç, daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.