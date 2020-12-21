Ağır hasta sayısında düşüş devam ediyor

Türkiye'de dün test yapılan 158 bin 892 kişiden 20 bin 316'sına Kovid-19 tanısı konulurken, 246 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 18 bin 97'ye yükseldi. Hasta sayısı 3 bin 546, ağır hasta sayısı ise 5 bin 347 oldu. 21 bin 218 kişinin tedavi/ karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya ulaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür" dedi.