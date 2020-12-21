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Akçakale'de tel örgüye sıkışan köpek kurtarıldı!

"nın Akçakale ilçesinde mülteci kampı tel örgüsüneı sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 21.12.2020 10:20 ABONE OL
Akçakale'de tel örgüye sıkışan köpek kurtarıldı!

Şanlıurfa"nın Akçakale ilçesinde mülteci kampı tel örgüsüneı sıkışan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Olay, Akçakale ilçesi Adnan Menderes Mahallesi Süleymanşah Mülteci Kampında meydana geldi Edinilen bilgiye göre, Daha önce Suriyeli mültecilerin kaldığ Süleyman Şah mülteci kampına daı tel örgülerinden girmek isteyen köpek, kafasını zorla soktuğu bahçenin tel örgüsünden çıkaramadı.

Havlama sesini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri, kurtarma cihazıyla demir parmaklıkları ayırarak kısa sürede köpeği sıkıştığı yerden kurtardı. Köpek yeniden özgürlüğüne kavuştu.

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Akçakale'de tel örgüye sıkışan köpek kurtarıldı!
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