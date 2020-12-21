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Akıl alır gibi değil! Mermiyi matkapla delince olanlar oldu: 2 yaralı

’ta koltuk döşemecisinin, ikinci el aldığı kanepede bulduğu mermiyi matkapla delmeye çalışması sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.

İHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 17:30 ABONE OL
Akıl alır gibi değil! Mermiyi matkapla delince olanlar oldu: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, Onikişubat ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki döşemecide meydana geldi. Koltuk döşemeci M.T. (34) ikinci el olarak aldığı koltuğun içerisinde bir mermi buldu.

ÇIRAĞIYLA BİRLİKTE YARALANDI

M.T. koltukta bulduğu mermiyi matkapla delmek istediği sırada matlama meydana geldi. Patlamada sırasında M.T. elinden ve göğsünden yaranırken, yanındaki çırağı F.A.P. (13) ise göğsünden yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralanan M.T. ve F.A.P sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Akıl alır gibi değil! Mermiyi matkapla delince olanlar oldu: 2 yaralı
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