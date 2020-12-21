Aksaray’da otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Yeşilova istikametinden Aksaray istikametine seyreden Raşit K. (44) idaresindeki 06 BDH 718 plakalı otomobil tali yoldan ana yola çıkan Hüseyin Ç. (38) yönetimindeki 68 ABB 812 plakalı Renault marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil kaldırıma çıkarken, araçta yolcu olarak bulunan Yeter Ç. (32) yaralandı.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazayı fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

