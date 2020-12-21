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’da uyuşturucu operasyonu

İl Jandarma Komutanlığı tarafından Efeler ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. A.T.’ye ait evde yapılan aramada 250 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan A.T.’nin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Giriş Tarihi: 21.12.2020 16:03 ABONE OL
Aydın’da uyuşturucu operasyonu

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri suç ve suçluların tespiti ve yakalanması ile gençleri zehirleyen zehir tacirlerine yönelik operasyonlarına aralıksız devan ediyor.

İstihbarî çalışma sonucunda Efeler İlçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde imal edildiği ve ticaretinin yapıldığı bilgisine ulaşılınca operasyon için düğmeye basıldı. Mahkeme kararıyla A.T. isimli şahısın evine baskın düzenlendi. Detektör narkotik köpeğinin de eşlik ettiği aramada 250 gram esrar maddesi bulundu. Esrar maddesine jandarma ekipleri tarafından el konuldu. Gözaltına alınan A.T.'nin ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından halkın huzuru ve güvenliğini sağlamak amacıyla suçla mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara devam edeceği vurgulandı.

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Aydın’da uyuşturucu operasyonu
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