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Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi

'da, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan düşen ve hastanede ağır yaralı olarak tedaviye alınan Selda Avcı (23), 32 gün sonra hayatını kaybetti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.12.2020 14:52 Son Güncelleme: 21.12.2020 14:55 ABONE OL
Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi

Olay, 19 Kasım'da Karapınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Selda Avcı, dengesine kaybederek, 7 katlı binanın en üst katındaki evlerinin balkonundan zemine düştü. Avcı'nın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sevk edilen ekipler, ağır yaralanan Avcı'yı ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

32 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 32 gün sonra bu sabah hayatını kaybetti. Selda Avcı'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi
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