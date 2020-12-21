Bebeğini pencereden atmıştı! O annenin cezası belli oldu

Büyükçekmece'de 7 ay önce evlilik dışı doğurduğu bebeğini üçüncü katın penceresinden atan 19 yaşındaki Ece Ç.'ye ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede uzun süre pandemi nedeniyle hastaneye gidemeyen ve gaz sancısı çektiğini düşünen tutuklu annenin, hamile olduğunu anlayınca bunu çevresinden gizlediği, evinde tuvaletinde kendi başına doğum yaptığı, sağ olarak dünyaya getirdiği bebeğini pencereden atmak suretiyle öldürdüğü iddia edildi. Ece Ç. savunmasında, elindeki bebeğini pencereden aşağıya nasıl attığını hatırlamadığını söyledi.

HAMİLE OLDUĞUNU 3 AY SONRA ANLADI

Büyükçekmece'de 18 Mayıs 2020 günü bir sitenin bahçesinde bebek cesedinin bulunmasıyla ilgili soruşturma başlatılmıştı. Yapılan araştırmada bebeği, 19 yaşındaki annesi Ece Ç.'nin sitenin penceresinden attığı ortaya çıkmıştı. Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın iddianamesine göre Ece Ç. geçen yıl Anıl Caner G. isimli erkek arkadaşıyla duygusal ilişki yaşamaya başladı. Evlilik dışı ilişkiye giren tarafların ilişkileri 9 ay öncesine kadar sürdü. Hamile kalan Ece Ç. ilk başta hamile olduğunu anlamadı. Salgın hastalık sebebiyle uzun süre hastaneye gidemeyen Ece Ç., gaz sancısı yaşandığını düşündü ve kendisine buna yönelik tedavi uyguladı. Ancak 3 ay geçmesine rağmen adet görmediğini fark eden Ece Ç. hamile olduğunu anlayınca bu durumu yakınlarından ve çevresinden gizledi. Bu şekilde hamileliğini sürdüren Ece Ç., olay günü evinde bulunduğu sırada sancılandı. Doğum sürecine giren Ece Ç., evin tuvaletine giderek burada kendi başına doğum yaptı. Sağ olarak bir bebek dünyaya getiren Ece Ç., daha sonra bebeği üçüncü katın penceresinden atmak suretiyle öldürdü.

KOMŞULARI BEBEĞİ DÜŞERKEN GÖRDÜ

Otopsi raporunda zamanında gelişim gösteren bebeğin canlı olarak doğduğu, bebeğin ölümünün organ yaralanmasına bağlı iç kanamadan öldüğünün tespit edildiği belirtildi. Raporda şüpheli Ece Ç.'nin pencereden atma eylemi sonucu bebeğin öldüğü ifade edildi. Tanık olarak ifadesi alınan erkek arkadaşı Anıl Caner G., Ece Ç.'yle ilişki yaşadıklarını, Ece Ç.'nin 3 aydır adet görmediğini kendisine anlattığını, ancak kesin olarak hamile olduğunu söylemediğini anlattı. İddianamede aynı çatı altında yaşayan Ece Ç.'nin annesi, babası ve kardeşinin Ece Ç.'nin hamile olduğunu bilmediklerini yönündeki açıklamalarının hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Olayın gördüğü tanığı Lütfiye isimli kadın ise bebeğin pencereden düştüğünü görerek Ece Ç.'nin ailesine haber verdiği, diğer tanık Şenay Şaziye A.'nın da bahçede kedisini ararken komşularının haber vermesi üzerine bebek cesedini bahçede gördüğü iddianamede yer aldı. Ece Ç. savunmasında, adetinin 3 ay geciktiğini, ancak ilk başta çektiği sancıların gaz sancısı olduğunu düşündüğünü söyledi. Ece Ç., bebeği aşağıya nasıl attığını hatırlamadığını, elinden düşmüş olabileceğini iddia etti. Ece Ç.'nin kendi çocuğunu öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Tutuklu sanık Ece Ç.'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.