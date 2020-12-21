Bekçiye saldırdığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı! Kurye Cihan Aksu olay sonrası konuştu

Dedim söyledim. Ters kelepçe, hastane hastaneye götürüyorlar. Bu şekil olayı örtbas ettiler. Bir de demişler yumruk attı. Ben yumruk falan atmadım yani. Vurmadım, küfür etmedim vurmadım. Sadece sinirlendim yani o nedir bu maske olayından dedim çektiğimiz dedim. Bu boyunluk beğenmiyorlar. Herkes bez maske takıyor. Herkes bu devletin bu beyaz verdiği maskeyi takmıyor ki herkes bez bu maskeyi takıyor. Ben de bu motoru kullandığım için boyunu takıyorum.





Havalar soğuk zaten söyle söyleyeyim biz devletimizi, milletimizi seviyoruz, bizi herkes iyi tanıyor bizim polis teşkilatıyla sıkıntımız yok. Başka bir olay yaşandı tatsız bir olay. Biz bundan da çok memnun değiliz. Ama şunu söyleyeyim devletimizle, milletimiz de, polisimiz de hiçbir sıkıntımız yok, onlar da beni biliyor, Çoğu aramız çok iyi. Oldu, Yani ben o an o akşam hiçbir şey yapmadığım halde" şeklinde konuştu.