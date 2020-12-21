Beyoğlu'nda gasp dehşeti! Saniye saniye görüntülendi...

Gasp edilen Ali Rıza A. "Markette alışveriş yaptım üstümdeki para dolar olduğu için alışverişi kredi kartı ile ödedim. Yolda yürürken birden yere yatırdılar. Ayağımı tekmeleyip bütün parayı aldılar.

İstanbul Beyoğlu'nda gasp dehşeti kamerada | Video

Diğer cebim düğmeliydi onu çektiler ama oradaki parayı alamadılar. Bir süre boğuştuk. Birine tırnağımı geçirdim ama gençlerdi engel olamadım" diye konuştu.