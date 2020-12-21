Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın onayladığı dönüşüm projesi Bağlar'ın umudu oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan ve Kaynartepe Mahallesi'nde 53 bin m2'lik alanda uygulanacak Kentsel Dönüşüm projesi için ön hazırlıklar devam ediyor. Projeyi belediye ile beraber yürütecek olan Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nın görevlendirdiği ekipler sahada hak sahibi vatandaşlarla görüşüp bilgilendirmede bulunarak çeşitli konularda tespitler gerçekleştiriyor.

Bağlar Belediyesi bünyesinde faaliyete açılarak daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birimlerinin kullanımına verilen Kentsel Dönüşüm Danışma Ofisi'ne şu ana kadar ciddi bir başvuru olduğu bilgisi verildi.

Bakanlık ekiplerinin sahadaki tespit çalışmalarının en geç ocak ayı içinde tamamlanmasını beklediklerini belirten Bağlar Belediye Başkanı Hüseyin Beyoğlu, proje kapsamına giren yapı sayısının bin 756 olarak tespit edildiğini söyledi.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM MODELİ İLE ÖRNEK OLUYORUZ"

Çarpık kentleşmeden dolayı istedikleri hizmetleri almakta zorlanan Bağlar halkının projeye tam destek verdiğini anlatan Beyoğlu, "Yerinde dönüşüm modelinin uygulanacağı ve bu anlamda önemli bir model olan projede tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra ikinci aşamaya geçilecek. Hak sahiplerinin mağdur edilmeyeceği fiyatlamadan sonra vatandaşlarımıza çeşitli seçenekler sunulacak. Şu ana kadar çok ciddi bir talep var. Halkımız, hak etmediği bu tablodan kurtulmak istiyor ve bir an önce çalışmalara başlanmasını istiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'mızın öncülüğünde Bağlar'ımızı modern ve gelişmiş huzurlu bir kent haline getirecek olan proje Temmuz itibarıyla inşallah resmen başlamış olacak. En geç iki buçuk yıl içerisinde ilk etabı tamamlanarak diğer mahallelere başlanacak." diye konuştu.